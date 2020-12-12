ВМС Британії захищатимуть риболовецькі води у разі жорсткого Brexit

Чотири патрульні кораблі ВМС Великої Британії будуть готові з 1 січня захистити британські риболовецькі води у випадку, якщо ЄС і Британія не домовляться про Brexit-угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Судна довжиною 80 метрів матимуть право зупиняти, перевіряти і заарештовувати всі рибальські судна Європейського союзу, що працюють у виключній економічній зоні Великої Британії, яка може простягатися на 200 миль від берега.

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Газета Guardian раніше повідомляла, що два судна будуть розгорнуті в морі і два знаходитимуться в резерві на випадок, якщо рибальські судна ЄС увійдуть у британську виключну економічну зону.

Існують побоювання з приводу можливих сутичок між британськими та іноземними рибалками, якщо між Лондоном і Брюсселем не буде досягнута торгова угода.

Французький міністр заявив у четвер, що Франція виплатить компенсацію своїм рибалкам і вживе інших заходів, щоб допомогти їм, якщо переговори про торгову співпрацю після Brexit зазнають краху.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія, швидше за все, завершить вихід з ЄС через три тижні без торгової угоди.

З 1 січня Британія остаточно вийде з Євросоюзу після завершення перехідного періоду після Brexit, але нової угоди про торгові відносини Лондона і Брюсселя досі не ухвалено через принципово різні позиції щодо декількох питань.