ВМС Британии будут защищать рыболовецкие воды в случае жесткого Brexit

Четыре патрульных корабля ВМС Великобритании будут готовы с 1 января защитить британские рыболовецкие воды в случае, если ЕС и Великобритания не договорятся о Brexit-соглашении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Суда длиной 80 метров будут иметь право останавливать, проверять и арестовывать все рыболовные суда Европейского союза, работающие в исключительной экономической зоне Великобритании, которая может простираться на 200 миль от берега.

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Газета Guardian ранее сообщала, что два судна будут развернуты в море и два будут находиться в резерве на случай, если рыболовные суда ЕС войдут в британскую исключительную экономическую зону.

Существуют опасения по поводу возможных столкновений между британскими и иностранными рыбаками, если между Лондоном и Брюсселем не будет достигнута торговая сделка.

Французский министр заявил в четверг, что Франция выплатит компенсацию своим рыбакам и примет другие меры, чтобы помочь им, если переговоры о торговом сотрудничестве после Brexit терпят крах.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания, скорее всего, завершит выход из ЕС через три недели без торговой сделки.

С 1 января Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза после завершения переходного периода после Brexit, но нового соглашения о торговых отношениях Лондона и Брюсселя до сих пор нет из-за принципиально разных позиций по нескольким вопросам.