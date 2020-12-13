Лондон та Брюссель домовились  продовжити торгові переговори

Попри плани зробити торгові переговори цього тижня останніми, Велика Британія та ЄС домовились про їх продовження.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, про це йдеться у спільній заяві британського прем’єра Бориса Джонсона та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Лейен.

У заяві говориться, що хоча останній раунд переговорів приніс невтішні результати, "на даний момент взято відповідальність за додаткову милю".

Черговий раунд переговорів, дату якого ще не оголошено, має дати відповідь, "чи можна домовитись навіть на цьому пізньому етапі".

Нагадаємо, останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Велика Британія відхилила останню пропозицію ЄС як "неприйнятну". У випадку відсутності подальшого прогресу й 13 грудня, прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Леєн мали виступити із заявою про неможливість подальших переговорів.

Це означатиме, що із початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиме лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії за складу ЄС навивали "жорсткий Brexit", а прихильники -"чистий Brexit".

Нагадаємо, що Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут. Напередодні Урсула фон дер Леєн заявила, що "ймовірність не укладення угоди вища, ніж укладення".