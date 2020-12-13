Лондон и Брюссель договорились продолжить торговые переговоры

Несмотря на планы сделать торговые переговоры на этой неделе последними, Великобритания и ЕС договорились об их продлении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом говорится в совместном заявлении британского премьера Бориса Джонсона и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В заявлении говорится, что хотя последний раунд переговоров принес неутешительные результаты, "на данный момент взято ответственность за дополнительную милю".

Очередной раунд переговоров, дата которого еще не объявлена, должен дать ответ, "можно ли договориться даже на этом позднем этапе".

Напомним, последние переговоры, состоявшихся 12 декабря, не принесли успеха - Великобритания отклонила последнее предложение ЕС как "неприемлемую". В случае отсутствия дальнейшего прогресса и 13 декабря премьер-министр Борис Джонсон и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен должны были выступить с заявлением о невозможности дальнейших переговоров.

Это означает, что с начала 2021 торговый режим между Британией и ЕС будет определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противники выхода Британии по составу ЕС навивали "жесткий Brexit", а сторонники - "чистый Brexit".

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период. Обе стороны говорят, что хотят заключить торговую сделку, но переговоры зашли в тупик. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что "вероятность незаключения сделки выше, чем заключения".