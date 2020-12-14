Франція починає перші кампанії масового тестування у двох районах

У понеділок 16 грудня у Франції розпочнуться перші кампанії масового тестування на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Першими для кампаній масового тестування обрали декілька міських агломерацій. Мета кампаній - виявити більше хворих з легкими симптомами і з'ясувати, наскільки багато безсимптомних хворих.

Перші у черзі - портове місто Гавр та муніципалітет Шарлевіль-Мезьєр поблизу кордону з Бельгією. Мешканців цих міст запрошують добровільно прийти здати тест на антитіла або ПЛР.

У Гаврі діятимуть 70 пунктів тестування, де працюватимуть 250 медиків. Кампанія триватиме 5 днів.

"Ми пропонуємо 270 тисячам мешканців міської агломерації Гавра прийти здати тест безкоштовно, без попереднього запису", - розповідає мер Гавра, експрем’єр Едуар Філіп.



У Шарлевіль-Мезьє, де проживає близько 122 тисяч осіб, у рамках кампанії готові робити до 2400 ПЛР-тестів за день.

Ще у двох муніципалітетах, Рубе та Сен-Етьєн, кампанія очікується у січні.

Раніше експерти наукової ради висловлювали застереження щодо кампаній масового тестування, зазначивши, що для того, аби ця стратегія дала результат, потрібно виконати "низку умов".

Нагадаємо, раніше кампанії масового тестування проводили Словаччина, Північний Тіроль в Італії, деякі райони Британії та Австрії.

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