Франция начинает первые кампании массового тестирования в двух районах

В понедельник 16 декабря во Франции начнутся первые кампании массового тестирования на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Первыми для кампаний массового тестирования выбрали несколько городских агломераций. Цель кампании - выявить больше больных с легкими симптомами и выяснить, насколько много бессимптомных инфицированных.

Первые в очереди - портовый город Гавр и муниципалитет Шарлевиль-Мезьер вблизи границы с Бельгией. Жителей этих городов приглашают добровольно прийти сдать тест на антитела или ПЦР.

В Гавре будут действовать 70 пунктов тестирования, где будут работать 250 медиков. Кампания продлится пять дней.

"Мы предлагаем 270 тысячам жителей городской агломерации Гавра прийти сдать тест бесплатно, без предварительной записи", - рассказывает мэр Гавра, экс-премьер Эдуар Филипп.

В Шарлевиль-Мезье, где проживает около 122 тысяч человек, в рамках кампании готовы делать до 2400 ПЦР-тестов в день.

Еще в двух муниципалитетах, Рубе и Сен-Этьен, кампания ожидается в январе.

Ранее эксперты научного совета высказывали предостережение относительно кампаний массового тестирования, отметив, что для того, чтобы эта стратегия дала результат, нужно выполнить "ряд условий".

Напомним, ранее кампании массового тестирования проводили Словакия, Северный Тироль в Италии, некоторые районы Британии и Австрии.