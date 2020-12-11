Україна – не Європа: як держави Євросоюзу вводять жорсткі правила на різдвяні свята

"Ми не хочемо скасовувати Різдво. Але не можемо дозволити собі ризик того, щоби святкування Різдва і Нового року перетворилися на надзаразні події", – ці слова єврокомісара з охорони здоров'я Стелли Кіріакідіс ілюструють, як ЄС готується до різдвяних свят.

І ця підготовка геть відрізняється від української.

Яскраві і галасливі ярмарки з сувенірами і розвагами, ковзанки, черги дітей до Санта-Клауса, натовпи містян, що прогулюються вулицями з глінтвейном і смаколиками... Без цього всього важко уявити атмосферу європейського Різдва – проте цього року свята в Європі обіцяють бути геть інакшими.

Якщо для українців повний локдаун має розпочатися "вже після свят", а на свята уряд пішов на послаблення і так непомітних карантинних обмежень, зокрема – дозволив кафе й ресторанам у новорічну ніч працювати до першої ночі, то ЄС, навпаки, рекомендував державам-членам самообмеження до і після свят протягом семи днів.

Також Брюссель попросив зберегти заборону на проведення масових заходів, комендантську годину, встановити чіткі критерії максимальної кількості зустрічей і рекомендувати святкування Різдва в рамках родинних "бульбашок".

І країни здебільшого скористалися цими порадами.

Франція: забути про 31 грудня

Франція, чий весняний карантин був одним із найжорсткіших у Європі, оголосила про повторний локдаун наприкінці жовтня.

Проте вже через місяць президент Макрон анонсував три етапи послаблень, один з яких охоплює період зимових свят.

На відміну від України, бари і ресторани тут закриті вже тривалий час, але для передріздвяного шопінгу відкрилися магазини, зокрема, дозволили продаж ялинок.

В той час як українці вже готуються смакувати глінтвейн на різдвяних ярмарках, більшість французів цьогоріч позбавлені цього традиційного атрибута свят (а тих, хто наважився відкрити невеликі ринки, піддали остракізму свої ж). Звичних яток з різноманітними наїдками, напоями і сувенірами немає навіть у європейській столиці Різдва Страсбурзі.

Але вже з 15 грудня планується скасування локдауну і дозвіл на вільне пересування, в тому числі між регіонами. Щоправда, замість цього буде запроваджено комендантську годину, виняток з якої спочатку анонсували на 24 та 31 грудня.

Макрон попередив: якщо дозволить ситуація, французи зможуть провести Різдво зі своїми родинами.

В обмеженій кількості, без традиційних розваг, але разом з рідними і близькими.

Втім, і для вже анонсованих послаблень необхідна була одна умова: якщо на 15 грудня кількість щоденних випадків хвороби впаде нижче позначки у 5 тисяч. Наразі це виглядає мало реальним.

"Гадаю, ми маємо забути про 31 грудня. Треба говорити про те, як захистити 2021 рік", – сказав професор Жиль Піалу, голова відділу інфекційних хвороб однієї з лікарень Парижа.

Саме тому в четвер в уряді Франції оголосили, що останній день року французи мають сидіти вдома, а комендантської години не буде лише на Святвечір.

Натомість незмінними залишаються різдвяні ялинки і святкова ілюмінація. Щоправда, і тут пандемія внесла корективи. Наприклад, у Страсбурзі урочиста церемонія запалення різдвяних вогнів відбулася онлайн.

Британія: більше трьох родин не збиратися

Дещо послабити обмеження, щоб родини змогли зібратися разом на Різдво, вирішили і по інший бік Ла-Маншу.

У Британії, яка до 2 грудня протягом чотирьох тижнів жила в умовах національного локдауну, після його скасування запровадили систему з кількох рівнів коронавірусної загрози.

Для тих районів, які розташовані на найвищому рівні, ресторани і паби лишилися закритими. Але в багатьох місцях магазинам, спортзалам і салонам дозволили відновити роботу.

А на час свят обмеження мають бути трохи послаблені.

"Це не може бути нормальне Різдво, і до весни ще далеко", – попередив прем’єр Борис Джонсон. Але, як зазначив міністр Майкл Гоув, родини все ж матимуть "щось схоже на нормальне свято".

Так, уряд дозволив так звані "різдвяні бульбашки", коли трьом різним родинам дозволено збиратися разом у період з 23 по 27 грудня.

Обмеження на поїздки по всій Британії також будуть зняті протягом п'ятиденного періоду, що дозволить людям подорожувати між регіонами з різними рівнями коронавірусної загрози.

За межами приватних будинків, місць відправлення культу та відкритих громадських просторів люди повинні продовжувати дотримуватися обмежень, залежно від рівня загрози.

Це означає, що "різдвяні бульбашки" навряд чи зможуть зустрітися в пабах, барах або ресторанах.

Німеччина: відмовитися від "різдвяної амністії"

Країна, яка відносно легко пережила першу хвилю пандемії, після значного зростання кількості нових випадків коронавірусу у жовтні вирішила піти іншим шляхом, запровадивши частковий локдаун.

Влада максимально обмежила роботу закладів, пов’язаних з дозвіллям і таких, що передбачають масові скупчення людей, але не стала закривати економіку повністю. Ці заходи продовжували вже двічі, востаннє – до 10 січня.

Водночас з 23 грудня по 1 січня передбачена так звана "різдвяна амністія".

Це означатиме, що в цей період на сімейних зустрічах разом можуть зібратися до 10 осіб (зараз діє обмеження у п'ять осіб, не рахуючи дітей).

Різдвяні ринки в країні так і не відкрилися, а запуски феєрверків у громадських місцях напередодні Нового року – а це важлива традиція для німців – заборонили.

Однак і досить незначні послаблення опинилися під загрозою через зростання нових випадків і смертності.

Так, минулої неділі уряд Баварії (федеральні землі мають право запроваджувати додаткові заборони і обмеження) вирішив, що плановане пом'якшення буде застосовуватися тільки між 23 і 26 грудня, і посилив локдаун.

Аналогічне положення вже існує в сусідньому Баден-Вюртемберзі, а в Берліні протягом усього святкового періоду дозволяється зустрічатися в колі не більше п'яти осіб.

Інші федеральні землі зараз також розглядають можливість відмови від "різдвяної амністії".

Після того, як днями кількість смертей від коронавірусної хвороби у Німеччині досягла максимуму, до посилення обмежень, принаймні перед Різдвом, закликала і канцлерка Ангела Меркель.

"Якщо ми зараз матимемо багато контактів, а потім це стане останнім Різдвом з дідусем і бабусею, тоді ми щось упустили",

сказала канцлерка у середу під час емоційної промови у Бундестазі.

Італія: виняток лише для Святого Миколая

Італія, одна з найбільш постраждалих під час першої хвилі, вирішила не просто не послаблювати обмеження на свята, а навпаки – посилила їх.

"Нам доведеться провести свято більш тверезо. Великі вечірки, поцілунки і обійми будуть неможливі", – заявив італійський прем’єр Джузеппе Конте.

Влада оголосила правила коронавірусного Різдва 3 грудня, коли добова кількість померлих перевищила пікові значення весни. А прем’єр пояснив: їхньою метою є запобігання третій хвилі пандемії.

Бари і ресторани в країні не закривали, але працювати вони можуть лише до 6 вечора. Святкування ж повинні будуть проходити з дотриманням комендантської години. Нині вона діє з 10 вечора до 5 ранку, а 1 січня буде навіть продовжена до 7 ранку.

З 21 грудня по 6 січня заборонене будь-яке пересування між регіонами, а в дні 25-26 грудня і 1 січня – навіть між муніципалітетами.

З позитивних новин: Конте запевнив дітей, що Баббо Натале (італійський Санта-Клаус) обов'язково відвідає їх, тому що, як пише BBC, він "звільнений від глобальних обмежень на поїздки".

Схожі запевнення надали дітям і канцлер Австрії Себастьян Курц щодо Святого Миколая, і уряд Бельгії.

Іспанія: святкуйте на вулиці

Натомість в Іспанії різдвяні обмеження виявилися досить м’якими – і це попри те, що навесні ця країна стала одним із лідерів по поширенню вірусу.

Якщо восени центральна влада залишила питання нових обмежень на розсуд автономних громад, то щодо Різдва будуть діяти єдині норми – святкувати дозволяється в компанії максимум з десяти осіб, а протягом усього різдвяного періоду діє обмеження на пересування.

Єдине послаблення – комендантська година напередодні Різдва і Нового року почнеться не о 23:00, як зазвичай, а о 1:30 ночі.

"Людям краще максимально обмежити свою мобільність і соціальні контакти. Коротше кажучи, в це Різдво ми залишаємося вдома", – заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілья.

А прем’єр Педро Санчес взагалі сказав, що найкращим варіантом святкування були б відкриті тераси чи добре вентильовані приміщення.

Варто додати, в іспанських ЗМІ називають різдвяні обмеження найбільш слабкими у порівнянні з іншими європейськими країнами, в тому числі через більш пізню комендантську годину і відмову від закриття готелів.

Польща: Різдво у вузькому колі

У Польщі, чий підхід до пандемії часто порівнювали з українським, наприкінці листопада підготували план, метою якого є стримування інфекції до того часу, як в країні не стане доступною вакцина.

Протягом чотирьох тижнів, з 28 листопада по 27 грудня, забороняється організація зустрічей, у яких, окрім членів однієї родини, беруть участь більше п'яти осіб. Таким чином, Різдво має святкуватися у вузькому колі.

"Скорочення соціальних контактів під час різдвяних свят є фундаментально важливим питанням для подальшого перебігу епідемії", – заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Додатково уряд може обмежити пересування громадян на свята і застерігає їх від купівлі лижних турів.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський закликав усіх максимально відповідально поставитися до обмежень, щоб у такий спосіб Різдво святкувалося вперше і востаннє.

"Ми повинні захиститися від третьої хвилі. Якщо ми не будемо в кінці грудня-січні поводитися відповідально і дотримуватися тих заходів, які пропонує уряд, то ми прирікаємо себе на чергове накопичення числа хворих", – підкреслив міністр.

В уряді також розраховують, що відповідальне ставлення до обмежень на свята дозволить Польщі у постсвятковий період повернутися до обмежень, які застосовувалися щодо різних зон в залежності від числа випадків коронавірусу.

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Отже, як бачимо, на відміну від України, європейські держави посилили обмеження чи пішли на локдаун ще задовго до Різдва.

У цьому є своя логіка, адже на початок свят більшість матиме вже урізані соціальні контакти, і ризики заразити старших родичів під час сімейних зустрічей будуть нижчими.

Тож поки Україна планує "відриватися", Європа готується до особливого Різдва – затишного, сімейного, сповненого турботи про найрідніших.

Але хіба не в цьому полягає дух цього свята?

Автор: Іванна Костіна,

журналістка "Європейської правди"