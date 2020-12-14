Українці цьогоріч найчастіше виїжджали на постійне проживання в США, Литву і РФ

За 10 місяців 2020 року Державна міграційна служба оформила документи для виїзду за кордон на постійне проживання 3259 громадянам України.

Про це повідомили у відомстві на запит "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

1235 громадян України повернулися на постійне проживання в Україну, додали у відомстві.

Основними країнами, до яких на постійне проживання виїжджали громадяни України у поточному році, стали Сполучені Штати Америки (738 осіб), Литва (546 осіб), Росія (414 особи).

У 2019 році територіальними органами ДМС оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання 11311 громадянам України, а 1996 громадян повернулися на постійне проживання в Україну.

Найпопулярнішими напрямками для виїзду за кордон на постійне проживання були в 2019 році Сполучені Штати Америки (5842 особи), Німеччина (1052 особи), Росія (885 осіб).

У Державній міграційній службі наголошують, що під час оформлення відповідних документів не передбачено зазначення мети виїзду.