Украинцы в этом году чаще всего выезжали на постоянное жительство в США, Литву и РФ

За 10 месяцев 2020 года Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное место жительства 3259 гражданам Украины.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

1235 граждан Украины вернулись на постоянное проживание в Украину, добавили в ведомстве.

Основными странами, в которые на постоянное проживание выезжали граждане Украины в текущем году, стали Соединенные Штаты Америки (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человека).

В 2019 году территориальными органами ДМС оформлены документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11311 гражданам Украины, а 1996 граждан вернулись на постоянное проживание в Украину.

Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства были в 2019 году Соединенные Штаты Америки (5842 человека), Германия (1052 человека), Россия (885 человек).

В Государственной миграционной службе отмечают, что при оформлении соответствующих документов не предусмотрено указание цели выезда.