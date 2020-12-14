Єврокомісія дозволила створити фонд для залучення €200 млрд для підтримки бізнесу

Єврокомісія погодила створення так званого Пан’європейського гарантійного фонду, що дозволить залучити 200 млрд євро для підтримки компаній, що постраждали від кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Комісія визначила, що створення гарантійного фонду обсягом 25 млрд євро під управлінням Європейського інвестиційного банку задля підтримки постраждалих компаній відповідає законодавству ЄС про правила державної допомоги.

"Очікується, що Пан’європейський гарантійний фонд дозволить залучити 200 млрд євро підтримки для європейського бізнесу, здебільшого малих та середніх компаній, що серйозно постраждали від коронавірусної кризи… Цей фонд доповнюватиме національні програми допомоги", - зазначила віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Фонд є одним із трьох інструментів реагування ЄС на кризу, зумовленою пандемією коронавірусу.

Він передбачає надання гарантій за борговими інструментами, такими як позики, і призначений для скоординованої підтримки компаній, які виглядають життєздатними у довгостроковій перспективі, але зараз опинилися у скруті через кризу, зумовлену пандемією коронавірусу.

Фонд адмініструватимуть Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд. Брати участь у ньому можуть усі 27 країн-членів, на цей час вирішили долучитися 21 з них.

Діяльність фонду спільно гарантуватимуть країни-учасниці за кошти національних бюджетів. Внесок до фонду від кожної країни буде пропорційним внеску до ЄІБ.

Фонд є тимчасовим і гарантуватиме позики надані до 31 грудня 2021 року.