Еврокомиссия разрешила создать фонд для привлечения 200 млрд евро на поддержку бизнеса
Еврокомиссия согласовала создание так называемого Панъевропейского гарантийного фонда, что позволит привлечь 200 млрд евро для поддержки компаний, пострадавших от кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".
Комиссия определила, что создание гарантийного фонда объемом 25 млрд евро под управлением Европейского инвестиционного банка для поддержки пострадавших компаний соответствует законодательству ЕС о правилах государственной помощи.
"Ожидается, что Панъевропейский гарантийный фонд позволит привлечь 200 млрд евро поддержки для европейского бизнеса, в основном малых и средних компаний, серьезно пострадавших от коронавирусного кризиса... Этот фонд будет дополнять национальные программы помощи", - отметила вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Фонд является одним из трех инструментов реагирования ЕС на кризис, обусловленной пандемией коронавируса.
Он предусматривает предоставление гарантий по долговым инструментам, таким как займы, и предназначен для скоординированной поддержки компаний, которые выглядят жизнеспособными в долгосрочной перспективе, но сейчас оказались в затруднительном положении из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.
Фонд будут администрировать Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд. Участвовать в нем могут все 27 стран-членов, на данный момент решили присоединиться 21 из них.
Деятельность фонда будут совместно гарантировать страны-участницы за счет национальных бюджетов. Взнос в фонд от каждой страны будет пропорционален вкладу в ЕИБ.
Фонд является временным и будет гарантировать займы, предоставленные до 31 декабря 2021 года.