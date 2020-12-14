Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах

Міську раду Парижа оштрафували на 90 000 євро відповідно до французьких законів про рівність за дискримінацію щодо чоловіків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Уряд Франції наклав штраф після того, як з'ясувалося, що жінки отримали 11 з 16 постів директорів і заступників директора у раді у 2018 році, останньому році, за який є повні дані.

Закон від 2012 року вимагає від національних урядових відомств і місцевих рад гарантувати, що жодна зі статей не отримує понад 60% високопоставлених призначень у будь-який конкретний рік.

У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

За словами критиків, такі бюрократичні схеми, спрямовані на просування прав жінок, можуть в підсумку тільки зашкодити.