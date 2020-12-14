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Совет Парижа оштрафовали из-за большого числа женщин на руководящих должностях

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Совет Парижа оштрафовали из-за большого числа женщин на руководящих должностях

Понедельник, 14 декабря 2020, 14:09

Городской совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро в соответствии с французскими законами о равенстве за дискриминацию в отношении мужчин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Правительство Франции наложило штраф после того, как выяснилось, что женщины получили 11 из 16 постов директоров и заместителей директора в совете в 2018 году, последнем году, за который имеются полные данные.

Закон от 2012 года требует от национальных правительственных ведомств и местных советов гарантировать, что ни один из полов не получает более 60% высокопоставленных назначений в любой конкретный год.

В совете Парижа, где большинство составляют социалисты, доля женщин на руководящих должностях достигла 69%.

По словам критиков, такие бюрократические схемы, направленные на продвижение прав женщин, могут в итоге только навредить.

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