США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських С-400

США оголосили про накладення санкцій на ключове оборонне агентство Туреччини та його керівника у зв’язку з придбанням країною російських систем С-400.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Санкції будуть застосовані проти керівника агентства державних закупівель SSB Ісмаїла Деміра. Санкції не дозволятимуть йому отримувати позики від міжнародних фінансових інституцій та агентств, включно з Експортно-імпортним банком США. Зазначимо, Туреччина є членом НАТО, а відтак союзником США.

"США чітко давали зрозуміти Туреччині, на найвищому рівні та неодноразово, що закупівля нею С-400 поставить під загрозу військові технології та військових США, а також стане значним внеском в оборонну промисловість Росії і надасть Росії доступ до збройних сил Туреччини та її оборонної промисловості. Проте Туреччина все одно здійснила закупівлю й випробування С-400, попри доступність альтернативи - сумісних з НАТО систем, що відповідають необхідним вимогам... Сьогоднішній крок - сигнал про те, що США... не толеруватимуть значних транзакцій з оборонним сектором та розвідкою РФ", - зазначив держсекретар Майк Помпео в офіційному повідомленні.

Санкції будуть введені відповідно до закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій, відомим як CAATSA.

Заклики про санкції проти Туреччини через закупівлю С-400 лунали вже більше року від представників обох партій у Конгресі, але президент Дональд Трамп, через своє дружнє ставлення до президента Туреччини Ердогана, ухилявся від цього кроку.

Рішення Туреччини купити С-400 вже дорого їй обійшлося: вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp., і поки Туреччина продовжує виробляти деякі ключові компоненти для винищувача.