США наложили частичные санкции на Турцию за закупку российских С-400

США объявили о наложении санкций на ключевое оборонное агентство Турции и его руководителя в связи с приобретением страной российских систем С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Санкции будут применены против руководителя агентства государственных закупок SSB Исмаила Демира. Санкции не позволят ему получать займы от международных финансовых институтов и агентств, включая Экспортно-импортный банк США.

"США четко давали понять Турции, на самом высоком уровне и неоднократно, что закупка ею С-400 поставит под угрозу военные технологии и военных США, а также станет значительным вкладом в оборонную промышленность России и предоставит России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной промышленности. Однако Турция все равно осуществила закупку и тестирование С-400, несмотря на доступность альтернативы - совместимых с НАТО систем, отвечающих необходимым требованиям... Сегодняшний шаг - сигнал о том, что США... не потерпят значительных сделок с оборонным сектором и разведкой РФ", - отметил госсекретарь Майк Помпео в официальном сообщении.

Санкции будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций, известным как CAATSA.

Призывы о санкциях раздавались уже больше года, но президент Дональд Трамп, из-за своего дружеского отношения к президенту Турции Эрдогану, уклонялся от этого шага.

Отметим, Турция является членом НАТО, а значит, союзником США.

Решение Турции купить С-400 уже дорого ей обошлось: она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp., и пока Турция продолжает производить некоторые ключевые компоненты для истребителя.