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Німеччина подарувала українським прикордонникам сучасне обладнання на 140 тис. євро

Вівторок, 15 грудня 2020, 12:48

Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів, а також інше технічне обладнання для перевірки документів вартістю 140 000 євро.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні, пише "Європейська правда".

Обладнання передали у рамках проєкту співпраці між Федеральною поліцією Німеччини та Держприкордонслужбою, що передбачає різноманітні тренінги та допомогу обладнанням. 

"Посол Німеччини Анка Фельдгузен передала голові Державної прикордонної служби України генерал-майору Сергію Дейнеку прототип мобільної лабораторії для перевірки документів. Використовуючи її, Державна прикордонна служба України в майбутньому зможе, наприклад, надавати допомогу у перевірці документів також і віддаленим підрозділам ДПСУ при здійсненні прикордонного контролю", - зазначають у повідомленні. 

Загальна вартість автомобіля складає 90 тисяч євро.

При цьому, така лабораторія ще не використовується у самій Німеччині.  

"Рідко трапляється, що ми передаємо Україні обладнання, як цей прототип мобільної лабораторії для перевірки документів, якої в такому вигляді ще зовсім немає в Німеччині", - зазначила Анка Фельдгузен.

Загалом у 2020 році прикордонники отримали обладнання вартістю 153 000 євро. Серед іншого, це пристрої, що дозволяють за найвищими міжнародними стандартами виявляти підробки паспортних документів.




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Німеччина
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