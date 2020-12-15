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Германия подарила украинским пограничникам современное оборудование на 140 тыс. евро

Вторник, 15 декабря 2020, 12:48

Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов, а также другое техническое оборудование для проверки документов стоимостью 140 000 евро.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, пишет "Европейская правда".

Оборудование передали в рамках проекта сотрудничества между Федеральной полицией Германии и Госпогранслужбой, что предполагает различные тренинги и помощь оборудованием.

"Посол Германии Анка Фельдгузен передала председателю Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеку прототип мобильной лаборатории для проверки документов. Используя ее, Государственная пограничная служба Украины в будущем сможет, например, оказывать помощь в проверке документов также и удаленным подразделениям ГПСУ при осуществлении пограничного контроля", - отмечается в сообщении.

Общая стоимость автомобиля составляет 90 000 евро.

При этом такая лаборатория еще не используется в самой Германии.

"Редко случается, что мы передаем Украине оборудование, как этот прототип мобильной лаборатории для проверки документов, которой в таком виде еще нет в Германии", - отметила Анка Фельдгузен.

Всего в 2020 году пограничники получили оборудование стоимостью 153 000 евро. Среди прочего, это устройства, позволяющие по самым высоким международным стандартам выявлять подделки паспортных документов.

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