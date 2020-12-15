Германия подарила украинским пограничникам современное оборудование на 140 тыс. евро

Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов, а также другое техническое оборудование для проверки документов стоимостью 140 000 евро.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, пишет "Европейская правда".

Оборудование передали в рамках проекта сотрудничества между Федеральной полицией Германии и Госпогранслужбой, что предполагает различные тренинги и помощь оборудованием.

"Посол Германии Анка Фельдгузен передала председателю Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеку прототип мобильной лаборатории для проверки документов. Используя ее, Государственная пограничная служба Украины в будущем сможет, например, оказывать помощь в проверке документов также и удаленным подразделениям ГПСУ при осуществлении пограничного контроля", - отмечается в сообщении.

Передача прототипу мобільної лабораторії для перевірки документів Державній прикордонній службі 🇺🇦:«Рідко трапляється, що ми передаємо 🇺🇦 обладнання, як цей прототип мобільної лабораторії для перевірки документів,якої в такому вигляді ще зовсім немає в 🇩🇪» https://t.co/5pmkGcNRNC pic.twitter.com/Un1qe5MeE6 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 15, 2020

Общая стоимость автомобиля составляет 90 000 евро.

При этом такая лаборатория еще не используется в самой Германии.

"Редко случается, что мы передаем Украине оборудование, как этот прототип мобильной лаборатории для проверки документов, которой в таком виде еще нет в Германии", - отметила Анка Фельдгузен.

Всего в 2020 году пограничники получили оборудование стоимостью 153 000 евро. Среди прочего, это устройства, позволяющие по самым высоким международным стандартам выявлять подделки паспортных документов.