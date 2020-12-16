Чехія почала кампанію масового тестування на коронавірус

У Чехії почалася кампанія масового тестування на коронавірус, у рамках якої усіх охочих запрошують здати швидкий тест на антигени.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Людям пропонують обрати найближчий до себе центр тестування та записатися онлайн на певну дату й час - щоб запобігти чергам. Результат тесту можна буде дізнатися на місці вже за двадцять хвилин.

Здати тест повторно можна буде кожні наступні 5 днів.

У пункти тестування потрібно буде приходити з документами і надати для реєстрації свої контакти. Якщо за результатами антиген-тесту буде підозра на зараження, таких людей спрямовуватимуть на ПЛР-тест.

Витрати на тестування будуть покриватися медичною страховкою.

На цей час в країні розгорнули 700 пунктів тестування, але їхня кількість має зрости.

Згідно з результатами соцопитування, зацікавлені здати тест близько 40% громадян. За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося понад 18 тисяч людей, більшість з них - на останні дні перед Різдвом.

Нагадаємо, раніше сусідня Словаччина провела загальнонаціональну кампанію тестування, у рамках якої тест здали більше половини населення країни.