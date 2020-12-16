Чехия начала кампанию массового тестирования на коронавирус

В Чехии началась кампания массового тестирования на коронавирус, в рамках которой всех желающих приглашают сдать быстрый тест на антигены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Людям предлагают выбрать ближайший к себе центр тестирования и записаться онлайн на определенную дату и время - чтобы предотвратить очереди. Результат теста можно будет узнать на месте уже через двадцать минут.

Сдать тест повторно можно будет каждые следующие пять дней.

В пункты тестирования нужно будет приходить с документами и предоставить для регистрации свои контакты. Если по результатам антиген-теста будет подозрение на заражение, таких людей будут направлять на ПЦР-тест.

Расходы на тестирование будут покрываться медицинской страховкой.

В настоящее время в стране развернули 700 пунктов тестирования, но их количество должно возрасти.

Согласно результатам соцопроса, заинтересованы сдать тест около 40% граждан. За два дня до начала работы пунктов через онлайн-портал зарегистрировалось более 18 000 человек, большинство из них - в последние дни перед Рождеством.

Напомним, ранее соседняя Словакия провела общенациональную кампанию тестирования, в рамках которой тест сдали более половины населения страны.