Суд ЄС: держави-члени можуть не виконувати польські ордери на арешт за певних обставин
Найвищий суд Європейського Союзу постановив, що суди ЄС не можуть автоматично відмовляти у виконанні польських ордерів на арешт, але таке рішення може бути ухвалене за певних обставин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.
Справа, яку розглядав Суд ЄС, стосується двох європейських ордерів на арешт, виданих польськими судами у 2015 і 2019 роках щодо двох громадян Польщі, які перебували на території Нідерландів.
Голландська прокуратура звернулася до окружного суду Амстердама з проханням виконати ордери на арешт. Суд Амстердама, в свою чергу, запросив у Суду ЄС встановити, чи слід виконувати ордери, оскільки мав побоювання з приводу "поглиблення порушень у польській системі правосуддя".
Суд у Нідерландах стверджував, що зміни в правових положеннях, які відбулися в Польщі за останній час, "настільки важливі, що вони не гарантують будь-якій особі, обвинуваченій в судах цієї держави-члена ЄС, право доступу до незалежного суду".
Таким чином суд стверджував, що може відмовитися виконувати європейський ордер на арешт.
У своєму рішенні в четвер Суд ЄС постановив, що наявність доказів системних або загальних недоліків, що стосуються незалежності судової системи в Польщі, сама по собі не виправдовує відмову судової влади інших держав-членів у виконанні європейського ордера на арешт, виданого польським судовим органом.
Однак Суд ЄС вважає, що у виконанні європейського ордера на арешт, виданого польським судовим органом, повинно бути відмовлено за певних обставин. Такими обставинами суд називає вагомі і доведені підстави вважати, що, беручи до уваги індивідуальну ситуацію зацікавленої особи, характер злочину і фактичний контекст, в якому був виданий європейський ордер на арешт, особа може піддатися ризику порушення свого права на справедливий судовий розгляд, як тільки вона буде передана владі Польщі.