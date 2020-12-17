Суд ЕС: государства-члены могут не выполнять польские ордера на арест при определенных обстоятельствах

Высший суд Европейского Союза постановил, что суды ЕС не могут автоматически отказывать в исполнении польских ордеров на арест, но такое решение может быть принято при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Дело, которое рассматривал Суд ЕС, касается двух европейских ордеров на арест, выданных польскими судами в 2015 и 2019 годах в отношении двух граждан Польши, которые находились на территории Нидерландов.

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Голландская прокуратура обратилась в окружной суд Амстердама с просьбой выполнить ордера на арест. Суд Амстердама, в свою очередь, попросил Суд ЕС установить, следует ли выполнять ордеры, поскольку имел опасения по поводу "углубления нарушений в польской системе правосудия".

Суд в Нидерландах утверждал, что изменения в правовых положениях, которые произошли в Польше за последнее время, "настолько важны, что они не гарантируют любому лицу, обвиняемому в судах этого государства-члена ЕС, право доступа к независимому суду".

Таким образом, суд утверждал, что может отказаться выполнять европейский ордер на арест.

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В своем решении в четверг Суд ЕС постановил, что наличие доказательств системных или общих недостатков, касающихся независимости судебной системы в Польше, сама по себе не оправдывает отказ судебных властей других государств-членов в исполнении европейского ордера на арест, выданного польским судебным органом.

Однако Суд ЕС считает, что в исполнении европейского ордера на арест, выданного польским судебным органом, должно быть отказано при определенных обстоятельствах. Такими обстоятельствами суд называет весомые и доведены основания полагать, что, принимая во внимание индивидуальную ситуацию заинтересованного лица, характер преступления и фактический контекст, в котором был издан европейский ордер на арест, лицо может подвергнуться риску нарушения своего права на справедливое судебное разбирательство, как только оно будет передано властям Польши.