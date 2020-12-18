Байден вперше в історії США призначить в адміністрацію представницю корінних народів 

Обраний президент Джо Байден номінував на посаду керівника Департаменту внутрішніх справ конгресвумен Деб Хааланд, представницю корінних народів США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post та DPA, про це оголосили у перехідній команді Байдена напередодні, представляючи членів "кліматичної команди" обраного президента.

Якщо її затвердить на цій посаді Сенат, Хааланд, що належить до племені Лагуна Пуебло, стане першою в адміністрації представницею корінних народів. ЗМІ називають це призначення "переламним історичним моментом" у відносинах уряду США з корінними народами.

Хааланд наразі є віцепрезиденткою комітету Палати представників з природних ресурсів. У команді обраного президента її називають "держслужбовцем, що "ламає бар’єри" і яка усю свою кар’єру присвятила боротьбі за родини - у тому числі корінних народів, сільські громади та "кольорові" громади".

Її пріоритетами на посаді будуть захист клімату, збереження земель та чистої води, перехід до чистої енергетики.

"Такі, як я, ніколи не були секретарями в адміністрації або на чолі Департаменту внутрішніх справ… Я рішуче стоятиму за інтереси нас усіх, нашої планети і наших захищених земель", - написала Деб Хааланд після оголошення.

Департамент, який вона очолить в адміністрації у разі затвердження на посаді, відповідає за управління землями федеральної власності, у тому числі й щодо природних ресурсів.

До сфери відповідальності входять також питання корінних народів США - близько 1,9 млн осіб.

Хааланд стала однією з двох перших корінних американок, які були обрані до Конгресу у 2018 році.