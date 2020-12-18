В уряді Бельгії випадково "засвітили" ціни на вакцини, закуплені ЄС 

В уряді Бельгії випадково розкрили ціни, за які Євросоюз придбав вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Politico і HLN.

Держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер запостила у Твіттері таблицю, в якій було зазначено ціну за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на придбання вакцини. Це сталося після критики опозиційної N-VA з приводу того, що у бюджеті на наступний рік нібито немає ясності щодо витрат на вакцини від коронавірусу. За пів години твіт був видалений, але його встигли помітити журналісти бельгійського HLN та зберегли знімок екрану.

Представники громадського сектора і деякі євродепутати вже тривалий час закликали назвати ціни, аргументуючи це тим, що йдеться про кошти платників податків, і в цих питаннях потрібна більша прозорість.

Єврокомісія заявляла, що не може розкривати ціни на вакцини, оскільки це є комерційною таємницею.

Згідно з опублікованим знімком, одна доза вакцини коштує ЄС від €1,78 до $18. Найдорожчими є Moderna ($18) та BioNTech/Pfizer (€12), далі йдуть CureVac (€10), Johnson & Johnson ($8,50), Sanofi/GSK (€7.56) та Oxford/AstraZeneca (€1,78).

Бельгія закупить 33 млн доз та витратить на це 279 млн євро.

Держсекретарка після випадку заявила, що публікація таблиці була "помилкою комунікаційної команди".

Вона також сказала, що випадкове розкриття цін "не ставить під загрозу" доступ Бельгії до вакцин.

На цей час Єврокомісія має підписані угоди з шістьома виробниками вакцини, двоє з яких вже подалися на затвердження регулятора, та напередодні завершила попередні перемовини із сьомим - компанією Novavax.