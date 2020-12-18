В правительстве Бельгии случайно "засветили" цены на вакцины, закупленные ЕС

В правительстве Бельгии случайно раскрыли цены, за которые Евросоюз приобрел вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Politico и HLN.

Госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева де Блеекер запостила в твиттере таблицу, в которой была указана цена за дозу каждой вакцины и ожидаемые расходы страны на приобретение вакцины. Это произошло после критики оппозиционной N-VA по поводу того, что в бюджете на следующий год якобы нет ясности относительно расходов на вакцины от коронавируса. Через полчаса твит был удален, но его успели заметить журналисты бельгийского HLN и сохранили снимок экрана.

Представители общественного сектора и некоторые евродепутаты уже длительное время призывали назвать цены, аргументируя это тем, что речь идет о средствах налогоплательщиков и в этих вопросах нужна большая прозрачность.

Еврокомиссия заявляла, что не может раскрывать цены на вакцины, поскольку это является коммерческой тайной.

Согласно опубликованному снимку, одна доза вакцины стоит ЕС от €1,78 до $18. Самыми дорогими являются Moderna ($18) и BioNTech/Pfizer (€ 12), далее следуют CureVac (€10), Johnson & Johnson ($8,50), Sanofi/GSK (€7,56) и Oxford/AstraZeneca (€1,78).

Бельгия закупит 33 млн доз и потратит на это 279 млн евро.

Госсекретарь после случая заявила, что публикация таблицы была "ошибкой коммуникационной команды".

Она также сказала, что случайное раскрытие цен "не ставит под угрозу" доступ Бельгии к вакцинам.

В настоящее время Еврокомиссия подписала соглашения с шестью производителями вакцины, две из которых уже отправились на утверждение регулятора, и накануне завершила предварительные переговоры с седьмым - компанией Novavax.