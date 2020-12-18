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Парламент Швейцарії легалізував одностатеві шлюби

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:14

Парламент Швейцарії схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатевим парам одружуватися, поставивши альпійську націю в один ряд з більшою частиною Європи в питанні прав геїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Швейцарія - одна з небагатьох європейських країн, де одностатеві шлюби незаконні. Країна дозволяє одностатевим парам вступати в "зареєстровані партнерства", але це не дає тих же прав, що і шлюб, в тому числі на отримання громадянства та спільне усиновлення дітей.

Дві палати парламенту схвалили законопроєкт після кількох раундів дебатів.

Формулювання законопроєкту дозволяє геям і лесбіянкам вступати в шлюб, а лесбіянкам - доступ до донорства сперми.

Але останнє слово залишиться за самими швейцарцями, оскільки християнська ультраконсервативна партія Федеральний демократичний союз оголосила, що вона попросить винести закон на референдум.

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Швейцарія
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