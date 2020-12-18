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Віцепрезидент США вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі

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Віцепрезидент США вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:30

Віцепрезидент США Майк Пенс у п’ятницю вранці отримав щеплення від коронавірусу, ставши найвищим вакцинованим посадовцем країни. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

"Я нічого не відчув", - коротко прокоментував Пенс процедуру щеплення вакциною Pfizer/Biontech. 

Він додав, що цей тиждень, коли у США стартувала програма масової вакцинації населення, стане "початком кінця пандемії".

Пенс сидів у кріслі поруч з американським прапором  і під екраном із написом "Безпечно та ефективно".

Окрім Пенса, щеплення зробили також його дружині Карен. У заяві в середу ввечері Майк Пенс пояснив, що він і його дружина провакцинуються публічно, щоб посилити впевненість у вакцинації, оскільки мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.

Наразі невідомо, коли Трамп, який вже перехворів на COVID-19, отримає щеплення.

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