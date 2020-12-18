Віцепрезидент США вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі
Віцепрезидент США Майк Пенс у п’ятницю вранці отримав щеплення від коронавірусу, ставши найвищим вакцинованим посадовцем країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.
"Я нічого не відчув", - коротко прокоментував Пенс процедуру щеплення вакциною Pfizer/Biontech.
Він додав, що цей тиждень, коли у США стартувала програма масової вакцинації населення, стане "початком кінця пандемії".
Пенс сидів у кріслі поруч з американським прапором і під екраном із написом "Безпечно та ефективно".
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0— ABC News (@ABC) December 18, 2020
Окрім Пенса, щеплення зробили також його дружині Карен. У заяві в середу ввечері Майк Пенс пояснив, що він і його дружина провакцинуються публічно, щоб посилити впевненість у вакцинації, оскільки мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.
Наразі невідомо, коли Трамп, який вже перехворів на COVID-19, отримає щеплення.