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Вице-президент США вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

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Вице-президент США вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Пятница, 18 декабря 2020, 15:30

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу утром получил прививку от коронавируса, став самым высокопоставленным вакцинированным должностным лицом страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

"Я ничего не почувствовал", - коротко прокомментировал Пенс процедуру прививки.

Он добавил, что эта неделя, когда в США стартовала программа массовой вакцинации населения, станет "началом конца пандемии".

Пенс сидел в кресле рядом с американским флагом и под экраном с надписью "Безопасно и эффективно".

Помимо Пенса, прививку сделали также его жене Карен. В заявлении в среду вечером Майк Пенс объяснил, что он и его жена провакцинируются публично, чтобы усилить уверенность в вакцинации, поскольку миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.

Пока неизвестно, когда Трамп, который уже переболел COVID-19, получит прививку.

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