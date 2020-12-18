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У премьера Словакии обнаружили коронавирус

Пятница, 18 декабря 2020, 15:52

Словацкий премьер-министр Игорь Матович получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы словацкого правительства.

"В четверг, 17 декабря, премьер-министр Словацкой Республики Игорь Матович получил положительный тест на коронавирус. По этой причине он отменяет всю свою рабочую программу", - говорится в сообщении.

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Матович возглавил заседание правительства в среду. В понедельник он также проводил чрезвычайные переговоры с министрами. Вероятно, теперь все правительство будет вынуждено уйти на карантин.

Правительственная канцелярия уже призвала всех министров, государственных секретарей и служащих, которые были на последних двух заседаниях правительства, сдать ПЦР-тест.

Матович участвовал в переговорах в Брюсселе на прошлой неделе, после которых стало известно о заражении президента Франции Эммануэля Макрона.

После известия об инфицировании Макрона ряд европейских лидеров пошли на самоизоляцию и сдают тесты.

Пока не установлено, где мог подхватить вирус французский президент.

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