В ЄС готують план заходів, якщо не вдасться прийняти заблокований Угорщиною і Польщею бюджет

Європейська комісія готує певні заходи на випадок, якщо країнам-членам не вдасться узгодити семирічний бюджет, на який наклали вето Угорщина та Польща.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у Брюсселі.

"Президент фон дер Ляєн проінформувала про підготовку заходів на випадок, тільки на випадок, якщо не буде досягнуто угоди щодо багаторічної фінансової програми і програми підтримки", - сказав Боррель, не вдаючись у подробиці.

Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан заявили, що не знімуть блокування бюджету ЄС поки його прийняття зв’язане з затвердженням механізму захисту верховенства права.