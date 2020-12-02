В ЕС готовят план мероприятий, если не удастся принять заблокированный Венгрией и Польшей бюджет

Европейская комиссия готовит определенные меры на случай, если странам-членам не удастся согласовать семилетний бюджет, на который наложили вето Венгрия и Польша.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе.

"Президент фон дер Ляйен проинформировала о подготовке мероприятий на случай, только в случае, если не будет достигнуто соглашение по многолетней финансовой программе и программе поддержки", - сказал Боррель, не вдаваясь в подробности.

Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заявили, что не снимут блокирование бюджета ЕС, пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права.