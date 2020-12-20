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Трамп скептично відгукнувся про причетність РФ до кібератаки, попри заяву Помпео

Неділя, 20 грудня 2020, 11:30

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на державні органи США може бути причетна не Росія, а Китай - всупереч заяві держсекретаря Майка Помпео.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Кібератака виглядає значно страшнішою у фейкових ЗМІ, ніж у реальності. Мене повністю проінформували про ситуацію, усе цілком під контролем. "Росія-Росія" - це найперше, що ми чуємо, як тільки щось трапляється", - написав Трамп, додавши, що за атакою міг стояти і Китай. 

Водночас, посадовці президентської адміністрації зазначали, що кібератака створила серйозну загрозу для мереж у державному і приватному секторі. 

"Атака могла бути спрямована і проти наших недолугих машин для підрахунку голосів під час виборів, і зараз очевидно, що я переміг зі значним відривом", - додав Трамп, втім, не навівши жодних доказів своїх слів. 

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Твіттер позначив другий допис приміткою про те, що відповідальні за вибори посадовці вже визнали переможцем Джо Байдена.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

"Це було дуже важливе відкриття, і я вважаю, що тепер ми можемо абсолютно чітко сказати, що саме росіяни брали участь в цій діяльності", - сказав Помпео.

Внаслідок кібератаки постраждали щонайменш декілька федеральних відомств. 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.

За інформацією CNN, на цей час відомо, що атаки зазнали також Держдеп, Департамент внутрішньої безпеки, Департаменти з питань сільського господарства, торгівлі, енергетики. Експерти продовжують встановлювати, чи змогли зловмисники отримати доступ до якоїсь інформації.  

У Російській Федерації всі звинувачення відкидають. 

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