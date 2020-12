Трамп скептично відгукнувся про причетність РФ до кібератаки, попри заяву Помпео

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на державні органи США може бути причетна не Росія, а Китай - всупереч заяві держсекретаря Майка Помпео.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Кібератака виглядає значно страшнішою у фейкових ЗМІ, ніж у реальності. Мене повністю проінформували про ситуацію, усе цілком під контролем. "Росія-Росія" - це найперше, що ми чуємо, як тільки щось трапляється", - написав Трамп, додавши, що за атакою міг стояти і Китай.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....