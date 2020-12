Трамп скептически отозвался о причастности РФ к кибератаке, несмотря на заявление Помпео

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что к масштабной кибератаки на государственные органы США может быть причастна не Россия, а Китай - вопреки заявлению госсекретаря Майка Помпео.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

"Кибератака выглядит значительно страшнее в фейковых СМИ, чем в реальности. Меня полностью проинформировали о ситуации, все полностью под контролем. "Россия-Россия" - это первое, что мы слышим, как только что-то случается", - написал Трамп, добавив, что за атакой мог стоять и Китай.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo