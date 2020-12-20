Трамп скептически отозвался о причастности РФ к кибератаке, несмотря на заявление Помпео

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что к масштабной кибератаки на государственные органы США может быть причастна не Россия, а Китай - вопреки заявлению госсекретаря Майка Помпео.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

"Кибератака выглядит значительно страшнее в фейковых СМИ, чем в реальности. Меня полностью проинформировали о ситуации, все полностью под контролем. "Россия-Россия" - это первое, что мы слышим, как только что-то случается", - написал Трамп, добавив, что за атакой мог стоять и Китай.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

В то же время, чиновники президентской администрации отмечали, что кибератака создала серьезную угрозу для сетей в государственном и частном секторе.

"Атака могла быть направлена ​​и против наших непутевых машин для подсчета голосов во время выборов, и сейчас очевидно, что я победил со значительным отрывом", - добавил Трамп, впрочем, не приведя никаких доказательств своих слов.

Твиттер обозначил второй пост примечанием о том, что ответственные за выборы должностные лица уже признали победителем Джо Байдена.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

"Это было очень важное открытие, и я считаю, что теперь мы можем абсолютно четко сказать, что именно россияне участвовали в этой деятельности", - сказал Помпео.

В результате кибератаки пострадали как минимум несколько федеральных ведомств. 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

По информации CNN, на данный момент известно, что атаке подверглись также Госдеп, Департамент внутренней безопасности, Департаменты по вопросам сельского хозяйства, торговли, энергетики. Эксперты продолжают устанавливать, смогли ли злоумышленники получить доступ к важной информации.

В Российской Федерации все обвинения отвергают.