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У Британії думають протестувати усіх далекобійників, що застрягли на шляху до Європи

Вівторок, 22 грудня 2020, 14:17

В уряді Британії розглядають можливість масово протестувати на коронавірус тисячі водіїв-дальнобійників, які застрягли на шляху до Європи через зупинку Францією всього сполучення з Британією через новий штам коронавірусу.  

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Прем’єр Британії Борис Джонсон намагається домовитися з президентом Франції Еммануелем Макроном про те, щоб дозволити принаймні рух вантажів - тим більше, з огляду на наближення дедлайну із Brexit - 31 грудня, що у разі відсутності торгової угоди з ЄС також загрожує хаосом з постачанням і транспортом. 

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"Ми постійно на зв’язку з французькими колегами щодо низки питань. Робота не припинялася останні 24 години, вона триває і зараз… Ми працюємо над рішенням, тому що в наших спільних інтересах, щоб рух товарів відновився", - зазначає секретар Британії з внутрішніх справ Пріті Пател.

За її словами, на трасі M20 у графстві Кент, що на шляху до порту Дувра, стоять 650 фур, та ще 873 - біля аеропорту Менстон, який перетворили на величезну парковку для застряглих далекобійників.

Один з варіантів, за  допомогою якого Британія розраховує розблокувати сполучення - масове тестування водіїв. У цьому випадку результатів може бути потрібно чекати також 1-2 доби, тоді як до Різдва - коли у магазинах підвищений попит на продукти до святкового столу - залишається зовсім небагато часу.

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Водії з Європи досі можуть потрапити у Британію, але оскільки невідомо, коли вони після цього зможуть повернутися, компанії вагаються відправляти їх туди. 

У Британії "блокада" подекуди вже спричинила панічне скуповування продуктів у супермаркетах, особливо індички, хліба, овочів і туалетного паперу. 

Хоча уряд запевняє, що їжі до різдвяного столу вистачає, дві найбільші мережі країни - Tesco та Sainsbury’s - вже заявили, що якщо блокада продовжиться, проблеми справді можливі, і починають думати про альтернативні варіанти постачання.

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Велика Британія
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