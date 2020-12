У Британії думають протестувати усіх далекобійників, що застрягли на шляху до Європи

В уряді Британії розглядають можливість масово протестувати на коронавірус тисячі водіїв-дальнобійників, які застрягли на шляху до Європи через зупинку Францією всього сполучення з Британією через новий штам коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Прем’єр Британії Борис Джонсон намагається домовитися з президентом Франції Еммануелем Макроном про те, щоб дозволити принаймні рух вантажів - тим більше, з огляду на наближення дедлайну із Brexit - 31 грудня, що у разі відсутності торгової угоди з ЄС також загрожує хаосом з постачанням і транспортом.

"Ми постійно на зв’язку з французькими колегами щодо низки питань. Робота не припинялася останні 24 години, вона триває і зараз… Ми працюємо над рішенням, тому що в наших спільних інтересах, щоб рух товарів відновився", - зазначає секретар Британії з внутрішніх справ Пріті Пател.

За її словами, на трасі M20 у графстві Кент, що на шляху до порту Дувра, стоять 650 фур, та ще 873 - біля аеропорту Менстон, який перетворили на величезну парковку для застряглих далекобійників.

