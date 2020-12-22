В Британии думают протестировать всех дальнобойщиков, застрявших на пути в Европу

В правительстве Великобритании рассматривают возможность массово протестировать на коронавирус тысячи водителей-дальнобойщиков, которые застряли на пути в Европу из-за остановки Францией всего сообщения с Британией после выявления нового штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Премьер Британии Борис Джонсон пытается договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, чтобы позволить по крайней мере движение грузов - тем более, учитывая приближение дедлайна с Brexit - 31 декабря, что в случае отсутствия торгового соглашения с ЕС также грозит хаосом с поставками и транспортом.

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"Мы постоянно на связи с французскими коллегами по ряду вопросов. Работа не прекращалась последние 24 часа, она продолжается и сейчас... Мы работаем над решением, потому что в наших общих интересах, чтобы движение товаров восстановилось", - отмечает секретарь Великобритании по внутренним дел Прити Пател.

По ее словам, на трассе M20 в графстве Кент, что на пути в порт Дувра, стоят 650 фур, еще 873 - у аэропорта Менстон, который превратили в огромную парковку для застрявших дальнобойщиков.

Hundreds of backed-up lorries queue to cross the Channel into France as a former airfield turns into a makeshift lorry park.



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Один из вариантов, с помощью которого Великобритания рассчитывает разблокировать сообщение - массовое тестирование водителей. В этом случае результатов может потребоваться ждать также 1-2 суток, тогда как до Рождества - когда в магазинах повышенный спрос на продукты к праздничному столу - остается совсем немного времени.

Водители из Европы до сих пор могут попасть в Британию, но поскольку неизвестно, когда они после этого смогут вернуться, компании не решаются отправлять их туда.

В Британии "блокада" кое-где уже вызвала паническую скупку продуктов в супермаркетах, особенно индейки, хлеба, овощей и туалетной бумаги.

Хотя правительство уверяет, что еды к рождественскому столу хватает, две крупнейшие сети страны - Tesco и Sainsbury's - уже заявили, что если блокада продолжится, проблемы действительно возможны, и начинают думать об альтернативных вариантах поставок.