Туреччина продовжила дозвіл на роботу свого судна у спірних з Грецією водах ще на півроку

Туреччина продовжила роботу свого розвідувального судна у спірних водах Східного Середземномор’я, що вже стала причиною часткових санкцій ЄС, ще на півроку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Для розвідувального судна Oruç Reis, що шукає поклади нафти й природного газу, видали Navtex до 15 червня 2021 року. Navtex - це повідомлення у мореплавній системі комунікацій, яке інформує про присутність судна у певному районі.

Разом з Oruç Reis працюватимуть ще два судна геологічної розвідки Ataman та Cengiz Han.

Перед цим судно з 29 листопада перебувало у порту Анталії.

Води, у яких здійснює дослідження Oruç Reis, і Греція, і Туреччина вважають своїми. Через це ще з літа між країнами загострилися відносини, що у свою чергу призвело до напруги між ЄС та Туреччиною.

Після кількох місяців спроб домовитися з Анкарою, на грудневому саміті лідери ЄС домовились про обмежені санкції щодо окремих осіб і компаній у відповідь на розвідку газу Туреччиною у водах біля берегів Греції і Кіпру.

"Якщо Туреччина продовжить свої незаконні і агресивні дії, можуть бути вжиті додаткові заходи", - попередили в ЄС.