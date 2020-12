Brexit: переговори Британії і ЄС тривали всю ніч, угода можлива у четвер

Переговори між Великою Британією і ЄС щодо торговельної угоди після Brexit тривали протягом ночі, і очікується, що в четвер сторони оголосять про досягнення домовленості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Учасники переговорів в Брюсселі намагаються остаточно узгодити деталі щодо квот на вилов риби, які виявилися перешкодою для досягнення угоди протягом декількох місяців переговорів.

Політичний редактор BBC Лаура Кунсберг повідомила, що в офісі британського прем'єра тепер здається "дуже впевнені" в угоді.

На тлі чуток про те, що обидві сторони були близькі до угоди в середу ввечері, офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер написав у Twitter відразу після півночі, що переговори тривають.

"Робота буде тривати всю ніч. На даний момент всім, хто стежить за Brexit, рекомендується трохи поспати. Сподіваюся, завтра вранці буде ранній старт...", - написав він.

#brexit work will continue throughout the night. Grabbing some sleep is recommended to all brexit-watchers at this point. It will hopefully be an early start tomorrow morning...