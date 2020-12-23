Brexit: ЄС і Британія можуть укласти торгову угоду в найближчі години – ЗМІ

Високопоставлений європейський дипломат заявив у середу, що торговельна угода між Євросоюзом і Британією неминуча і може бути укладена протягом декількох годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З моменту офіційного виходу з ЄС 31 січня Британія веде переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з блоком в спробі полегшити свій вихід з єдиного ринку і митного союзу в кінці цього року.

Угода гарантувала б, що торгівля товарами, що становить половину річної торгівлі між ЄС і Британією, вартістю майже трильйон доларів, залишиться вільною від тарифів і квот.

Високопоставлений дипломат на умовах анонімності заявив, що держави-члени ЄС повинні будуть схвалити тимчасове застосування угоди з 1 січня, оскільки у Європейського парламенту не було достатньо часу для її ратифікації.

"Схоже, що угода значною мірою існує. Питання в тому, щоб оголосити про це сьогодні або завтра", - сказав один з дипломатів ЄС.

Слід зазначити, що з Британії також почали надходити сигнали про укладення угоди. Зокрема, кореспондент британського телеканалу Sky News Джо Пайк з посиланням на джерело на Даунінг-стріт написав у Twitter, що "угода готова".

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що перемовини про Brexit можуть тривати і після Нового року, хоча в уряді Британії раніше відкинули таку можливість.