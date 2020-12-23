Brexit: ЄС і Британія можуть укласти торгову угоду в найближчі години – ЗМІ
Високопоставлений європейський дипломат заявив у середу, що торговельна угода між Євросоюзом і Британією неминуча і може бути укладена протягом декількох годин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
З моменту офіційного виходу з ЄС 31 січня Британія веде переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з блоком в спробі полегшити свій вихід з єдиного ринку і митного союзу в кінці цього року.
Угода гарантувала б, що торгівля товарами, що становить половину річної торгівлі між ЄС і Британією, вартістю майже трильйон доларів, залишиться вільною від тарифів і квот.
Високопоставлений дипломат на умовах анонімності заявив, що держави-члени ЄС повинні будуть схвалити тимчасове застосування угоди з 1 січня, оскільки у Європейського парламенту не було достатньо часу для її ратифікації.
"Схоже, що угода значною мірою існує. Питання в тому, щоб оголосити про це сьогодні або завтра", - сказав один з дипломатів ЄС.
Слід зазначити, що з Британії також почали надходити сигнали про укладення угоди. Зокрема, кореспондент британського телеканалу Sky News Джо Пайк з посиланням на джерело на Даунінг-стріт написав у Twitter, що "угода готова".
Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що перемовини про Brexit можуть тривати і після Нового року, хоча в уряді Британії раніше відкинули таку можливість.