Brexit: переговоры Британии и ЕС продолжались всю ночь, сделка возможна в четверг

Переговоры между Великобританией и ЕС по торговому соглашению после Brexit продолжались в течение ночи, и ожидается, что в четверг стороны объявят о достижении договоренности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Переговорщики в Брюсселе пытаются окончательно согласовать детали по квотам на вылов рыбы, которые оказались препятствием для достижения соглашения в течение нескольких месяцев переговоров.

Политический редактор BBC Лаура Кунсберг сообщила, что в офисе британского премьера теперь кажется "очень уверены" в соглашении.

На фоне слухов о том, что обе стороны были близки к сделке в среду вечером, официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер написал в Твиттере сразу после полуночи, что переговоры продолжаются.

"Работа будет продолжаться всю ночь. На данный момент всем, кто следит за Brexit, рекомендуется немного поспать. Надеюсь, завтра утром будет ранний старт…", - написал он.

#brexit work will continue throughout the night. Grabbing some sleep is recommended to all brexit-watchers at this point. It will hopefully be an early start tomorrow morning...