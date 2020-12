Лідерка Шотландії: Brexit суперечить волі шотландців, нам потрібна незалежність

Глава шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на новину про досягнення торгової угоди між ЄС та Британією вимогою надати незалежність Шотландії.

Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців. Немає жодної угоди, яка коли-небудь могла б компенсувати те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної, європейської нації", - заявила Стерджен.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.