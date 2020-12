Лидер Шотландии: Brexit противоречит воле шотландцев, нам нужна независимость

Глава шотландского правительства Никола Стерджен отреагировала на новость о достижении торгового соглашения между ЕС и Британией требованием предоставить независимость Шотландии.

Об этом она написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев. Нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал у нас Brexit. Для нас настало время определить собственное будущее как независимой, европейской нации", - заявила Стерджен.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.