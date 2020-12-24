Іспанія продовжить переговори щодо Гібралтару і після укладення Brexit-угоди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид і Лондон продовжать переговори щодо Угоди про британську територію Гібралтар після укладення в четвер торгової угоди щодо Brexit з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я вітаю принципову угоду між ЄС і Британією ... Іспанія і Британія продовжують свій діалог, щоб досягти угоди по Гібралтару", - заявив Санчес, додавши, що держави-члени ЄС розглянуть угоду по Brexit в найближчі дні.

Іспанія претендує на суверенітет над портом в гирлі Середземного моря, яким вона поступилася Британії в 1713 році після війни.

Але вона погодилася відкласти питання суверенітету в сторону, щоб зосередитися на можливості досягти угоди з Британією, щоб уникнути жорсткого кордону на півдні Іспанії після Brexit.

Близько 15 000 осіб щодня їздять з Іспанії в Гібралтар, населення якого становить 32 000 осіб. Порт також приймає близько 10 мільйонів туристів на рік, що становить близько чверті його економіки.

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що сторони працюють над угодою щодо полегшення щоденного перетину кордону робітниками по обидві сторони кордону, не виключивши можливої угоди, яка зробить Гібралтар частиною Шенгенської зони.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.