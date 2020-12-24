Испания продолжит переговоры по Гибралтару и после заключения Brexit-соглашения

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид и Лондон продолжат переговоры по Соглашению о британской территории Гибралтар после заключения в четверг торговой сделки по Brexit с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я приветствую принципиальное соглашение между ЕС и Британией ... Испания и Британия продолжают свой диалог, чтобы достичь соглашения по Гибралтару", - заявил Санчес, добавив, что государства-члены ЕС рассмотрят соглашение по Brexit в ближайшие дни.

Испания претендует на суверенитет над портом в устье Средиземного моря, которым она уступила Британии в 1713 году после войны.

Но она согласилась отложить вопрос суверенитета в сторону, чтобы сосредоточиться на возможности достичь соглашения с Британией, чтобы избежать жесткого границы на юге Испании после Brexit.

Около 15 000 человек ежедневно ездят из Испании в Гибралтар, население которого составляет 32 000 человек. Порт также принимает около 10 миллионов туристов в год, что составляет около четверти его экономики.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что стороны работают над соглашением по облегчению ежедневного пересечения границы рабочими по обе стороны границы, не исключив возможной сделки, которая сделает Гибралтар частью Шенгенской зоны.

Британия заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до того, как оно выйдет из одного из крупнейших торговых блоков мира.

Британия вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.