Папа Римський у різдвяному посланні побажав Україні миру і згадав про вакцини

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi побажав Україні миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

Понтифік побажав миру усім людям, виокремивши конфлікти в Україні і Нагірному Карабаху.

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"Нехай же cин всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України, та сприянні діалогові як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", - сказав Папа Франциск.

Через карантинні обмеження площа Святого Петра, на якій щороку збиралися десятки тисяч прочан з усіх куточків світу, цього разу була порожньою. Тому цьогорічне послання Папа Римський виголосив не з лоджії базиліки, а із розташованого поруч Залу благословень.

Франциск у промові згадав про відкриття вакцин від короновірусу, назвавши цю подію проблиском надії у період непевності.

"Але щоб ці світла могли просвітити ввесь світ і принести надію, вони повинні бути доступними для всіх", – наголосив він, підкреслюючи, що "не можемо також дозволити, аби нас переміг вірус індивідуалізму".

"Прошу всіх: керівників держав, підприємства, міжнародні організації підтримувати співпрацю, а не конкуренцію, та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі", - сказав глава Католицької церкви.