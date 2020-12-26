1246 сторінок: Британія і ЄС опублікували текст своєї торгової угоди

Британія в суботу опублікувала текст своєї торгової угоди з Європейським Союзом всього за п'ять днів до виходу з одного з найбільших торгових блоків світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угода включає в себе 1246-сторінкову торговельну угоду, а також угоди з ядерної енергетики, обміну секретною інформацією, цивільної ядерної енергетики та ряд спільних декларацій.

Раніше доступ до тексту угоди отримала BBC.

1246-сторінковий документ включає в себе близько 800 сторінок додатків і виносок.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в четвер назвав угоду, укладену в останню хвилину, "гігантською" угодою про вільну торгівлю, аналогічною угоді між ЄС і Канадою, і закликав свою країну відмовитися від розбіжностей, викликаних референдумом щодо Brexit в 2016 році.

BBC зазначає, що на перший погляд повний текст угоди виходить далеко за рамки так званої "канадської" угоди.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

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