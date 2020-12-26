1246 страниц: Британия и ЕС опубликовали текст своего торгового соглашения

Британия в субботу опубликовала текст своего торгового соглашения с Европейским Союзом всего за пять дней до выхода из одного из крупнейших торговых блоков мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соглашение включает в себя 1246-страничное торговое соглашение, а также соглашения по ядерной энергетике, обмену секретной информацией, гражданской ядерной энергетике и ряд совместных деклараций.

Ранее доступ к тексту соглашения получила BBC.

1246-страничный документ включает в себя около 800 страниц приложений и сносок.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг назвал соглашение, заключенное в последнюю минуту, "гигантским" соглашением о свободной торговле, аналогичным соглашению между ЕС и Канадой, и призвал свою страну отказаться от разногласий, вызванных референдумом по Brexit в 2016 году.

BBC отмечает, что на первый взгляд полный текст соглашения выходит далеко за рамки так называемого "канадского" соглашения.

Британия заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до того, как оно выйдет из одного из крупнейших торговых блоков мира.

Британия вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.