Зеленський хоче участі США у "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський хотів би участі Сполучених Штатів Америки у "нормандському форматі", оскільки це суттєво посилило би позиції України.

Про це він сказав в інтерв’ю New York Times, фрагменти з якого оприлюднила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда". Зазначимо, йдеться про транскрипт розмови, а не редакційний матеріал.

На запитання про те, чи хотів би він активнішої ролі США у перемовинах з Росією та участі у "нормандському форматі" Зеленський відповів, що "дуже хотів би" цього.

"Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути. Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії... Мені дуже сподобалися меседжі нового президента, пана Джо Байдена, який заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі", - зазначив Володимир Зеленський.

На його думку, роль США могла б стати ключовою і в тому, щоб завершити конфлікт, і щоб допомогти з реінтеграцією та відбудовою деокупованого Донбасу.

"Ми розуміємо, що США на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу… А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти США", - пояснив він.

Президент додав, що сподівається на провідну роль Штатів у кроках для деокупації Криму, зокрема й у майбутній Кримській платформі - міжнародного майданчика для дискусії щодо деокупації півострова, який ініціювала Україна.

Зеленський зазначив також, що сподівається на відновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер.

Раніше в Офісі президента вже заявляли, що планують звертатися до США з такою пропозицією після інавгурації Джо Байдена.