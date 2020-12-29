Санду у найближчі дні планує почати процедуру розпуску парламенту Молдови 

Президент Молдови Мая Санду через кілька днів запропонує сценарій розпуску молдовського парламенту.

Про це Санду заявила за підсумками консультацій з усіма парламентськими фракціями і групами у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За підсумками зустрічі Санду повідомила, що в найближчі дні представить рішення виходу з політичної та економічної кризи.

"Жодна політична партія не заявила відкрито про те, що готова в складі парламентської більшості взяти відповідальність за призначення нового уряду. Всі формування виступають за проведення дострокових парламентських виборів", - сказала вона.

Санду підкреслила, що більшість громадян також бажають обрати новий склад парламенту.

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"У найближчі дні я вийду з ініціативою, внесу пропозиції для того, щоб прийти до дострокових парламентських виборів", - цитує Санду агентство "Интерфакс".

На питання про те, хто очолить уряд з 1 січня після відставки Іона Кіку, Санду відповіла, що уряд, призначений соціалістами, залишається, а згідно з чинним законодавством посаду прем'єра повинен зайняти хтось із нинішніх міністрів.

Варто підкреслити, що Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

Минулого тижня прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що виступає з пропозицією про відставку уряду задля розпуску парламенту.

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