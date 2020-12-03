Банкова просить Раду поквапитися, щоб ЗВТ із Британією запрацювала якнайшвидше 

Україна відстає від Британії у ратифікації угоди про вільну торгівлю, визнають в Офісі президента, та закликають парламент затвердити документ до кінця місяця.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"З британської сторони угода вже внесена на розгляд парламенту та готується до голосування. З нашого боку є певне відставання – документ лише днями потрапив в Офіс президента. Звичайно, наші юристи опрацюють її якнайшвидше і на початку наступного тижня угода буде відправлена до Ради",- заявив він.

За словами Жовкви, позиція президента Зеленського полягає в тому, що режим вільної торгівлі має запрацювати вже з початку 2021 року, як він домовився із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Саме тому цей законопроєкт буде поданий як невідкладний. Сподіваюсь, депутати розглянуть його до кінця місяця і ми встигнемо", - додав він.

Нагадаємо, Україна збирається якнайшвидше розпочати переговори про перегляд угоди про вільну торгівлю з Британією. Якщо угода запрацює напочатку 2021 року, Київ зможе підняти це питання вже у 2022 році.

Ігор Жовква звернув увагу, що це перша за багато років угода про ЗВТ, яку з британського боку підписав особисто прем'єр-міністр. "Зазвичай, такі угоди підписує профільний міністр. Це показує, як цінує Британія лібералізацію торгівлі з Україною", - заявив він.