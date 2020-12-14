Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США
Чинний президент США Дональд Трамп у переддень голосування Колегії виборників, що стане остаточним завершенням виборів, знову заявив про нібито фальсифікації на виборах, назвавши їх "найкорумпованішими в історії США".
Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.
"Це найкорумпованіші вибори в історії США", - написав Трамп.
MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020
"Ключові штати, де виявили масові фальсифікації - а це в усіх, не можуть законно затвердити ці голоси як повноцінні й правильні, не скоївши злочину, за який передбачається серйозне покарання. Усім відомо, що [там були голоси від] померлих виборців, неповнолітніх, нелегальних мігрантів, з підробленими підписами", - заявив він.
Twitter одразу позначив дописи президента приміткою про те, що ці твердження про результати виборів є суперечливими - як і всі попередні подібні його заяви.
Як відомо, Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу Джо Байдена, подавав низку позовів, оскаржуючи результати голосування, але сказав, що залишить Білий дім, якщо Колегія виборників затвердить перемогу Байдена.
У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.
Нагадаємо, Джо Байден здобув 306 із необхідних 270 голосів виборників проти 232 у Дональда Трампа, що забезпечує його впевнену перемогу.
14 грудня відбудеться голосування Колегії виборників США, під час якого виборники мають голосувати так, як їм доручили виборці штатів.
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