Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США

Чинний президент США Дональд Трамп у переддень голосування Колегії виборників, що стане остаточним завершенням виборів, знову заявив про нібито фальсифікації на виборах, назвавши їх "найкорумпованішими в історії США".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Це найкорумпованіші вибори в історії США", - написав Трамп.

MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY!