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Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США

Понеділок, 14 грудня 2020, 08:12

Чинний президент США Дональд Трамп у переддень голосування Колегії виборників, що стане остаточним завершенням виборів, знову заявив про нібито фальсифікації на виборах, назвавши їх "найкорумпованішими в історії США".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Це найкорумпованіші вибори в історії США", - написав Трамп. 

"Ключові штати, де виявили масові фальсифікації - а це в усіх, не можуть законно затвердити ці голоси як повноцінні й правильні, не скоївши злочину, за який передбачається серйозне покарання. Усім відомо, що [там були голоси від] померлих виборців, неповнолітніх, нелегальних мігрантів, з підробленими підписами", - заявив він.  

Twitter одразу позначив дописи президента приміткою про те, що ці твердження про результати виборів є суперечливими - як і всі попередні подібні його заяви. 

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Як відомо, Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу Джо Байдена, подавав низку позовів, оскаржуючи результати голосування, але сказав, що залишить Білий дім, якщо Колегія виборників затвердить перемогу Байдена.

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа. 

Нагадаємо, Джо Байден здобув 306 із необхідних 270 голосів виборників проти 232 у Дональда Трампа, що забезпечує його впевнену перемогу. 

14 грудня відбудеться голосування Колегії виборників США, під час якого виборники мають голосувати так, як їм доручили виборці штатів. 

Детальніше про особливості голосування у США читайте у статті Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

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