Байден пообіцяв публічно вакцинуватися від коронавірусу

Обраний президент США Джо Байден заявив, що публічно вакцинується від коронавірусу, щоб продемонструвати її безпеку громадськості.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Байден описав свої плани по боротьбі з коронавірусом як баланс між забезпеченням того, щоб американці вірили, що вакцина безпечна, і створенням ряду планів, які будуть стримувати поширення вірусу без зупинки економіки

Байден також сказав, що він буде "щасливий" отримати вакцину від коронавірусу, як тільки головний радник з питань пандемії Ентоні Фаучі скаже, що вона безпечна, і що він зробить ін'єкцію публічно, щоб продемонструвати свою впевненість у ній. Віцепрезидентка Камала Гарріс також вакцинується.

"Саме в цей момент я постану перед публікою" і отримаю вакцину, зазначив Байден.

"Люди втратили віру в здатність вакцини працювати. Вже зараз цифри дійсно приголомшливо малі, і важливо, що роблять президент і віцепрезидент" – сказав обраний президент.

Вакцина Pfizer Inc вже схвалена регулюючими органами Британії, в той час як управління з контролю за продуктами і ліками США планує вирішити, чи слід схвалювати її в екстреному порядку після засідання Консультативної групи 10 грудня.